Coronavirus, screening nelle scuole di Impruneta

La direzione scolastica di Impruneta, a guida di Gian Lucio Esposito, invierà in questi giorni a tutti i genitori la lettera con le istruzioni per sottoporre a screening facoltativo gli studenti delle scuole elementari e medie che partirà al rientro dalle vacanze pasquali. Anche la scuola elementare paritaria delle Rose, guidata da Clara Birello, è coinvolta nella campagna.

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, è possibile offrire gratuitamente alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, la possibilità di un controllo della situazione epidemiologica al rientro dalle vacanze pasquali, grazie ad un’azione sinergica tra L’Istituto Comprensivo Primo Levi e l’Amministrazione Comunale, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, che ha donato 600 test sierologici, e la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Bagno a Ripoli.

Il personale CRI provvederà a sottoporre allo screening rapido per COVID-19 tutti coloro che aderiranno in modo volontario. Il test sierologico è un test indolore, veloce ed esaustivo, che permette di individuare anche eventuali situazioni di positività asintomatica e di intervenire in tempi rapidi per prevenire possibili focolai di contagio, preservando l’attività in presenza nelle nostre scuole. Lo screening verrà effettuato dal personale sanitario della C.R.I., attraverso il prelievo di un campione ematico (c.d. “punturina sul dito”) per la diagnosi precoce di infezioni da SARS-CoV-2.

La somministrazione dei test rapidi proseguirà per circa due settimane, secondo il calendario che verrà comunicato alle famiglie, le quali dovranno prioritariamente esprimere il consenso alla prestazione, direttamente presso il plesso scolastico.

Una volta effettuato il test e trascorso il tempo necessario (15-30 minuti), l’operatore eseguirà la lettura del risultato e, in caso di esito positivo o dubbio, procederà secondo l’opzione scelta a monte dai genitori, tra le quali l’opportunità di effettuazione tempestiva del tampone rapido

La campagna viene promossa per garantire a tutti maggior sicurezza e tranquillità negli ambienti scolastici.

Il sindaco Alessio Calamandrei dichiara “Non dobbiamo abbassare la guardia. Capisco i sacrifici di molte famiglie, i ritardi di comunicazione da parte di alcuni enti, e la difficoltà nel tenere i ragazzi in casa. Mi auguro veramente che questo sia l'ultimo sforzo che tutti noi dobbiamo compiere, per uscire da questa situazione unica, ribadendo le tre regole fondamentali: distanziamento sociale, indossare la mascherina e igienizzare le mani. Ne va della nostra salute e della salute dei nostri cari.”

Fonte: Comune di Impruneta