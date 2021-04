Incendio a Casabasciana, cinque ettari di bosco in fiamme: operazioni in corso

E’ in fiamme da questa mattina una vasta porzione di bosco sopra l'abitato di Casabasciana, frazione del Comune di Bagni di Lucca: si tratta di circa 5 ettari di sottobosco di querce e castagni.

La sala operativa unificata della Protezione regionale ha inviato sul posto squadre del volontariato antincendi boschivi e di operai forestali della Unione Comuni della Mediavalle che, sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni, sono tuttora impegnate nelle opere di spegnimento in zona impervia e con forte pendenza. E’ in azione, per contrastare lo sviluppo delle fiamme, anche un elicottero del sistema regionale.

Al momento l'evento risulta sotto controllo, ma stanno giungendo sul posto ulteriori squadre di volontariato da fuori provincia per la messa in sicurezza del perimetro incendio e il controllo notturno.

Le condizioni meteo attuali di siccità e bassa umidità e quelle previste per i prossimi giorni, sconsigliano di effettuare in tutta la regione operazioni colturali di abbruciamento di scarti di potatura. Si raccomanda per questo la massima attenzione.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa