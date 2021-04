Minacce al ministro Roberto Speranza, solidarietà anche dalla Toscana

Negli ultimi mesi il ministro della salute Roberto Speranza è stato bersaglio di numerose minacce arrivate via mail. Toni offensivi, intimidazioni, minacce purtroppo destinate anche alla famiglia, quelle che il ministro ha ricevuto negli ultimi tempi, tra ottobre 2020 e gennaio 2021. Per questo sono quattro le persone indagate, ritenute responsabili, per minaccia aggravata.

Solidarietà espressa da molti nei confronti del ministro speranza.

Giani: "L'uomo che dall'inizio della pandemia sta assicurando il suo impegno"

Sconcerto per le gravissime minacce di cui è stato bersaglio il ministro Speranza e piena solidarietà al ministro e all’uomo che dall’inizio della pandemia sta assicurando il suo impegno per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria. E’ quanto intende manifestare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Sono vicino a chi dall’inizio della pandemia sta prodigandosi per portare il paese fuori dall’emergenza - spiega il presidente - purtroppo c’è chi ha dimenticato che in questa situazione l’unico nemico è la malattia, non chi la sta combattendo, con provvedimenti a volte difficili ma necessari per salvare vite e avvicinarsi più velocemente a un futuro migliore".

Nardella: "Forza Speranza"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha scritto su Twitter un messaggio di solidarietà al ministro Speranza, postando la notizia delle quattro persone indagate. "Forza Roberto Speranza! Non ti curar di loro e vai avanti".