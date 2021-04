Montespertoli investe 100mila euro in nuovi punti luce

Giovedì scorso la Giunta Comunale del Comune di Montespertoli ha approvato un pacchetto di interventi di estensione della rete di illuminazione pubblica comunale per un valore di centomila euro, a valere sul contratto di global service sull'illuminazione pubblica attualmente attivo con CONSIAG Servizi Comuni SpA, società di cui Montespertoli fa parte.

In particolare, l'estensione della rete – tutta improntata al risparmio energetico tramite l'impiego di tecnologia LED – riguarderà numerose frazioni del territorio comunale e il parco urbano del capoluogo. In particolare, l'investimento che l'Amministrazione Comunale si accinge a fare comprende:

• il Parco urbano di Montespertoli, con l'installazione di punti luce lungo il vialetto pedonale, la riqualificazione dei contapassi nel tratto intermedio prospiciente al campo di bocce e l'installazione di due punti luce presso l'area gioco ai margini dell'oliveta;

• Il Pino, con l'installazione di nuovi punti luce lungo via Cellole e riqualificazione dell'illuminazione esistente nella piazzetta centrale (via Sant'Antonio a Polvereto);

• San Quirico, con la riqualificazione dell'illuminazione pubblica esistente lungo via Romita, nel tratto interessato dai recenti lavori;

• Lucignano, con l'installazione di punti luce nel parcheggio pubblico in fondo a via Lucignano, all'incrocio con via Romita;

• Fezzana, con l'installazione di punti luce nella strettoia del borgo di via Fezzana.

Questi interventi non solo garantiranno maggiore visibilità a chi fruisce di questi luoghi nelle ore notturne, ma saranno anche veri e propri investimenti in vivibilità urbana e in sicurezza. In particolare, poi, l'investimento sul parco urbano del capoluogo rientra nella strategia più ampia di valorizzazione del principale “polmone verde” urbano di Montespertoli, che da tempo richiedeva un intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione per consentire maggior fruibilità a quel luogo negli orari notturni.

“La riqualificazione del parco e la strategia di decoro urbano su tutto il territorio che abbiamo chiamato Un paese di paesi erano elementi qualificanti del nostro programma di mandato, perché eravamo convinti che ci fosse bisogno di puntare molto sulla riqualificazione degli spazi e sulla vivibilità. L'investimento che facciamo sull'illuminazione pubblica va esattamente in questa direzione, perché garantisce maggiore qualità dell'abitare e maggiore sicurezza ai cittadini di tante frazioni, oltre che migliorare notevolmente le possibilità di fruizione del nostro parco urbano da parte dei cittadini e delle tante famiglie che lo frequentano” commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini.

“Questo investimento vale oltre 100.000 euro ed è il frutto dell'ottima collaborazione con CONSIAG Servizi Comuni SpA" – commenta il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Marco Pierini. “Insieme all'azienda stiamo offrendo un servizio di qualità sull'illuminazione pubblica e siamo contenti di poter annunciare anche questa nuova tranche di investimenti, frutto delle sinergie consolidate che i tecnici di entrambe le parti hanno sviluppato” conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli