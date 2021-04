Pasqua solidale, il ristorante Materia Prima dona 30 uova artigianali a Gefyra

C'è chi, pur nelle difficoltà del momento, non smette di pensare al prossimo. È il caso del ristorante Materia Prima di Montemurlo che in occasione della Pasqua ha voluto donare trenta uova artigianali all'associazione Gefyra, che si occupa dell'accoglienza di minori in difficoltà, sostiene e accompagna famiglie affidatarie e adottive. La consegna si è svolta ieri mattina di fronte al municipio di Montemurlo alla presenza dell'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti che ha messo in contatto le due realtà. «È bello sapere che la pandemia non abbia spento la solidarietà verso chi è in difficoltà. Un bel gesto quello del ristorante Materia Prima che ha voluto regalare un sorriso a tanti bambini che si trovano a vivere, anche a causa dell'emergenza sanitaria, situazioni difficili. Un modo anche per promuovere sempre più la cultura dell'affido»

A consegnare le uova erano presenti, oltre all'assessore Fanti, il proprietario del ristorante Materia Prima Nicola Cardinale, lo chef Mirko Caporaso e la presidente dell'associazione Il Ponte dei Bambini Gefyra, Chiara Gattolin che sottolinea: «In una situazione delicata come quella attuale vorrei ringraziare Materiaprima di Montemurlo per aver fatto un gesto di grande solidarietà e generosità verso la nostra associazione per rendere un po' più dolce la Pasqua di tante famiglie che in questo momento attraversano un momento di difficoltà».

COSA FA GEFYRA - Gefyra è una rete di famiglie (coppie e single) impegnate da anni nell'accoglienza di minori in difficoltà. Gefyra sostiene e accompagna le famiglie affidatarie e adottive durante tutto il loro percorso. L'associazione collabora attivamente con i servizi sociali e i tribunali, facendo rete con altre associazioni, nella ricerca di coppie e single aperti all'accoglienza per dare a ogni bambino il diritto di crescere in una famiglia.

