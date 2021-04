Trovato mentre cede una dose di cocaina, arrestato a Prato

Scoperto dai carabinieri mentre cedeva una dose di cocaina ad un assuntore, nel centro di Prato. Per questo ieri sera un 44enne, marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Montemurlo. È successo in via Pistoiese.

L'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale dalla quale sono risultate altre due dosi della stessa sostanza e circa 250 euro in contanti, presumibilmente derivanti dall'attività di spaccio. In seguito è stato rilevato che per precedenti specifici, l'uomo fosse già sottoposto a misura di prevenzione dell'avviso orale e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il 44enne sarà giudicato con rito per direttissima.