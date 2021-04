"Vaccini a rilento, Figliuolo venga in Toscana"

"Auspichiamo che il Generale Figliuolo venga in Toscana per un doveroso sopralluogo: giusto che si renda conto personalmente delle problematiche legate alla campagna vaccinale nella nostra Regione."

"Considerato che il Generale Figliuolo in questi giorni è impegnato sul territorio visitando diverse Regioni - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - pensiamo sia utile e doveroso che l'Alto ufficiale possa fare tappa pure in Toscana, dove è ormai palese che la campagna vaccinale stia facendo riscontrare da tempo diverse criticità.

Invitiamo il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid a mettere in agenda per i prossimi giorni un suo sopralluogo pure nella nostra Regione in modo da potersi confrontare con i responsabili locali della Sanità e verificare l'effettivo andamento dell'attività di vaccinazione dei cittadini."

"Condivido pienamente - sottolinea l'onorevole Mario Lolini, commissario regionale - l'iniziativa del nostro Capogruppo che è in perfetta sintonia con la richiesta, avanzata assieme alla collega Donatella Legnaioli, di chiedere un Commisario ad hoc, sulla delicata tematica, per la Toscana. È necessario che si faccia piena chiarezza sulle svariate problematiche emerse in queste tormentate settimane dedicate alla vaccinazione dei nostri corregionali."

Fonte: Gruppo Lega