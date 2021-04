Visit Tuscany e piattaforma Make, incontro online per l'Empolese Valdelsa

Mercoledì 7 aprile, dalle ore 10 alle 11.30, si terrà un incontro promosso dall'Ambito turistico Empolese Valdelsa e Montalbano e rivolto agli operatori del settore dal titolo “Le opportunità del portale turistico in vista della campagna promozionale primavera/estate 2021”. L’iniziativa, che si terrà in modalità digitale, rappresenta un'occasione per far conoscere agli operatori del territorio le potenzialità che offre loro il sito www.visittuscany.com.

Visitato ogni anno da oltre 4 milioni di persone e strumento principale per la promozione della destinazione Toscana, il sito regionale dispone infatti della piattaforma MAKE, un innovativo spazio di lavoro partecipato che permette a tutti i soggetti del settore, sia pubblici che privati, di agire come redazione diffusa e partecipare alla promozione dei territori.

Lo strumento è interessante per gli operatori economici perché consente di inserire le loro offerte promo-commerciali, rendendole quindi visibili ai milioni di potenziali turisti che visitano il portale. Questo incontro si tiene alla vigilia della campagna promozionale che Toscana Promozione Turistica ha programmato sui mercati di Italia e Europa e che avrà come crocevia le pagine tematiche del sito, dove il pubblico troverà tutte le nuove proposte per tornare a viaggiare.

Saranno i referenti di Fondazione Sistema Toscana, il soggetto che si occupa della gestione complessiva del portale regionale, a illustrare le modalità operative per sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma. Gli operatori cui è rivolto l'appuntamento sono quelli appartenenti alle categorie previste dalla Call operatori di Toscana Promozione Turistica, ovvero: agenzie di viaggio e tour operator, strutture ricettive, guide turistiche e ambientali, operatori aderenti a “Vetrina Toscana”, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni di categoria, Strade del Vino, cantine sociali o consorzi.

“L'iniziativa si inserisce nel lavoro di stimolo e coinvolgimento degli operatori di settore che l'Ambito turistico ha avviato già nel 2020 - afferma Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al Turismo per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - Un lavoro che quest'anno entra nel vivo, anche grazie al contributo di 70mila euro per il consolidamento delle attività degli Ambiti che l'agenzia regionale Toscana Promozione Turistica ha assegnato all'Unione dei Comuni per l'obiettivo specifico di consolidare il sistema turistico dell'area”.

Una serie di incontri, mirati alla costruzione del prodotto di destinazione “Empolese Valdelsa e Montalbano”, secondo la strategia regionale #tuscanytogether, che ha già avuto luogo nei mesi di febbraio e marzo, interessando operatori di varie categorie.

Per chi vuole saperne di più, è possibile consultare i documenti relativi all'iniziativa alla pagina www.toscananelcuore.it/ambito-turistico/

Per partecipare all'incontro è possibile richiedere il link di accesso a info@toscananelcuore.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa