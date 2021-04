Arrestato mentre forza la cassa del bar della stazione a Montecatini

I carabinieri di Montecatini sono intervenuti questa notte presso un bar nella zona della stazione ferroviaria di Montecatini Centro arrestando un soggetto ben noto alle forze dell’ordine per una serie di comportamenti anche violenti.

Negli ultimi giorni ad esempio aveva, senza motivo, scagliato i tavolini di un bar di via Manin in mezzo alla strada, molestato un parente, tra l’altro invalido, cercando di obbligarlo a dargli ospitalità e persone con disabilità psichica di cui voleva approfittarsi economicamente.

L’uomo, un pregiudicato calabrese 53enne residente a Monsummano Terme, dopo aver scavalcato un muro di recinzione e forzato due porte per accedere all’interno del locale, si è concesso del rhum di marca e poi, con l’ausilio di un coltello da macellaio, cercava di forzare il registratore di cassa.

Il suo concedersi una “gratificazione alcolica” ha permesso però ai proprietari e alla pattuglia dei carabinieri di giungere sul posto, richiamati dall’allarme scattato, e di coglierlo letteralmente con le mani nel sacco. Alla vista dei militari l’uomo gettava il coltello e si faceva arrestare senza opporre resistenza.

Vista la “fama” dell’uomo e che inizialmente brandiva un coltello, sul posto giungeva in ausilio anche una pattuglia della polizia di stato.

Anche in ragione del suo atteggiamento il pubblico ministero della Procura di Pistoia ne ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Monsummano Terme in attesa della direttissima per il reato di furto aggravato.