Getta la droga a terra ma non sfugge ai controlli: avviata procedura di espulsione

Alla vista della polizia ha gettato a terra un involucro di cellophane. Per questo ieri, intorno alle 17.30, una volante ha effettuato un controllo nei confronti di un cittadino tunisino di 37 anni in Piazza Carrara, a Pisa. L'involucro gettato conteneva circa 6 grammi di cocaina.

Sottoposto a perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di 370 euro in contanti, denaro posto sotto sequestro come la sostanza stupefacente. L'uomo, irregolare sul territorio italiano, ha ammesso che si era spostato dall'area della stazione a causa della eccessiva pressione della polizia.

Il 37enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione che, visti i precedenti in materia di spaccio e la clandestinità, ha avviato nei suoi confronti la procedura di espulsione dal territorio nazionale.