Pasqua blindata nel Pisano, 105 pattuglie impiegate al giorno

Tutte le forze dell'ordine in campo, a Pisa, per i controlli anti Covid durante le festività pasquali. Il comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto ha dato mandato al Questore di disporre servizi straordinari di controllo del territorio (Qui la notizia).

Con apposita ordinanza il Questore ha organizzato servizi straordinari da venerdì 2 a lunedì 5 aprile: il compito principale è quello di controllare le strade principali, in entrata e uscita.

Alle pattuglie già dislocate sul territorio 24 ore su 24 si aggiungono polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali. È previsto l'impiego quotidiano di 105 pattuglie per ogni giorno del fine settimana, delle quali circa la metà sul territorio del comune capoluogo e le restanti in provincia.