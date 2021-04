Sorpresi a rubare rame a Pisa, stabilito l'obbligo di firma

Sorpresi a rubare rame in un magazzino a Pisa (Qui la notizia). Ieri mattina si è tenuta al Tribunale di Pisa la convalida dell'arresto del cittadino croato 42enne e del cittadino bosniaco 31enne, per entrambi per furto aggravato di rame.

In seguito a patteggiamento sono stati condannati alla pena di 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa. È stata disposta l'immediata liberazione con obbligo di firma, per entrambi, quattro volte a settimana presso la Questura.