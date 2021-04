Estar, stato di agitazione a supporto dell'intramoenia

Fisascat Cisl Toscana e Uiltrasporti Toscana proclamano lo stato di agitazione per la mancata applicazione del contratto di pertinenza di settore in previsione dell’avvio del nuovo appalto per la libera professione in Toscana. Gli incontri effettuati fino ad oggi con Estar hanno evidenziato che al momento non ci sono garanzie per l’applicazione contrattuale più consona rispetto al servizio svolto, né sul mantenimento del CCNL multiservizi attualmente applicato. Queste lavoratrici e lavoratori hanno già subito in passato un ridimensionamento contrattuale ed è inaccettabile che ancora oggi non vi siano certezze a riguardo. Diciamo no a possibili armonizzazioni al ribasso che garantirebbero solo un’eventuale parità salariale senza il riconoscimento di parti normative fondamentali per la dignità del lavoro. Abbiamo richiesto un incontro alla Regione Toscana e convocheremo per le vie brevi le assemblee nei luoghi di lavoro per informare le lavoratrici e i lavoratori su quanto sta accadendo in questo servizio, auspicando un riscontro per le vie brevi dalle Istituzioni per scongiurare quanto già avvenuto per l’affidamento del cup/front office.

