È scomparso Stefano Merlini, costituzionalista e sovrintendente del Maggio

Stefano Merlini è scomparso oggi, domenica 4 aprile, all'età di 82 anni. Costituzionalista, è stato anche sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino. Merlini è scomparso a Fiumetto, poco distante da Pietrasanta, dopo una lunga malattia.

Merlini si è laureato alla Sapienza di Roma in diritto costituzionale e poi è stato magistrato ordinario. In seguito si dedicò alla carriera universitaria, insegnando a Siena, Cagliari e divenendo nel 1979, professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato all'Università di Firenze dove è stato docente per più di trenta anni nella facoltà di giurisprudenza.