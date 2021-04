Malore sei ore dopo il vaccino, muore 60enne a Fucecchio: il pm apre un'inchiesta

Un 60enne di Fucecchio è morto per un malore nel pomeriggio di venerdì 2 aprile. L'uomo era stato vaccinato contro il Covid sei ore prima all'ospedale di Empoli. I familiari del defunto si sono rivolti ai carabinieri e il pm ha avviato accertamenti.

La notizia è stata riportata dall'edizione pasquale de Il Tirreno. Il fucecchiese rientrava tra le persone estremamente fragili perché aveva subito l'asportazione di un rene e stava svolgendo cicli di chemioterapia.

Nel primo pomeriggio di venerdì è stato vaccinato, ma sei ore dopo è morto per un malore in casa. La moglie lo ha trovato in bagno mentre perdeva sangue e ha chiamato i soccorsi, ma non c'è stato niente da fare.

La famiglia si è rivolta a un avvocato e vuole sapere se c'è correlazione tra la morte del 60enne e il vaccino. Sono stati contattati i carabinieri, poi il pm di Firenze ha avviato un'inchiesta. La salma dell'uomo è stata trasferita a medicina legale: potrebbe essere sottoposta a autopsia o comunque esaminata.