Via ai lavori al Parco Curiel di Pontassieve

Il parco Curiel cambia faccia e diventa un rinnovato grande spazio dedicato allo sport e alla socialità. Partiranno nei prossimi giorni, infatti, i lavori per il primo dei progetti messi in programma dall’Amministrazione per dotare il territorio comunale di nuove ed efficienti aree per i cittadini, che potranno vivere gli spazi verdi urbani come luoghi di salute e benessere.

La richiesta crescente di fruizione degli spazi pubblici conseguente alle misure restrittive imposte dalla pandemia, è stata, infatti, presa in carico con decisione dall’Amministrazione che, nell’arco dei prossimi tre anni, porterà a compimento il piano con cui ridisegnare il sistema dei parchi e delle aree verdi su tutto il territorio comunale, come spiegano la Sindaca Monica Marini e il Vicesindaco con delega all’ambiente Carlo Boni: “L’Amministrazione sta ridisegnando tutti i parchi pubblici, seguendo una visione complessiva delle aree verdi come nuovi spazi per la socialità, attrezzati e fruibili da tutti. È un grande progetto, che cambierà non solo l’aspetto dei nostri parchi, ma che soprattutto offrirà nuove opportunità per il benessere dei nostri cittadini, puntando sui pilastri dell’inclusività, con l’abbattimento delle barriere architettoniche; della fruibilità, con nuovi arredi urbani per il gioco dei più piccoli e il relax degli adulti; e della riqualificazione verde con nuove alberature o sostituzioni, che li renderanno ancora più belli. Il nuovo parco del Campino rientra, quindi, in questo progetto più ampio, e abbiamo deciso di partire proprio da questo che è un luogo simbolico per la comunità.”

Dalla prossima settimana, quindi via alla prima fase dei lavori al "Campino" (che sarà chiuso nei giorni di martedì 6 e mercoledì 7 aprile dalle 8 alle 17, per consentire l'avvio dell’intervento in sicurezza) per la palestra all’aperto realizzata dall’Amministrazione e per i due nuovi campi da padel realizzati dalla Polisportiva Curiel, che ha in gestione la parte sportiva del parco e che vedranno la luce nel giro di pochi mesi. Successivamente si provvederà alla nuova area gioco per i bambini e alla sistemazione complessiva degli spazi e del verde. La Polisportiva Curiel, con i due nuovi campi da padel, arricchirà la propria offerta sportiva con la famosa disciplina di derivazione tennistica, nata alla fine degli anni ’60 e diventata negli ultimi anni di gran moda, in cui il campo di gioco è delimitato da muri che costituiscono parte integrante del campo stesso.

“Quello che stiamo portando avanti al Campino – dice l’Assessore allo sport Giulia Borgheresi – è un intervento che rivoluzionerà il parco, offrendo ai cittadini, oltre che due nuovi campi per una disciplina sportiva che richiama sempre più appassionati, anche una moderna e attrezzata palestra all’aperto di quasi 200 mq, realizzata con i migliori materiali, per consentire alle persone di praticare attività sportiva in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle norme attuali dovute alla pandemia e, soprattutto, in un contesto di parco urbano, nel verde, vicino ai servizi e comodamente raggiungibile. Il tema delle palestre all’aperto, in particolare negli ultimi mesi, è diventato di grande interesse, soprattutto da parte dei più giovani: per questo abbiamo già pensato e progettato altri spazi simili sulle frazioni che cercheremo di finanziare il prima possibile”.

Fonte: Comune di Pontassieve