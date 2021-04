Allievo della MD Academy nel cinema: gli auguri della scuola di danza di Montelupo

Cresciuto sul parquet e alle sbarre della Miosotys Dans Academy, uno storico allievo ha raggiunto un importante risultato. È l'Accademia di danza con sede a Montelupo Fiorentino a comunicarlo.

"È con immensa soddisfazione che possiamo annunciare che il nostro Marius Chiratcu, allievo da quando era bambino dell'Accademia di danza MD Academy, è stato scritturato come ballerino per un'importante produzione cinematografica! Marius ha partecipato ad un casting a cui hanno aderito aspiranti ballerini di tutta Italia, ed è stato selezionato per iniziare le riprese già da fine aprile.

Domani volerà a Roma per vivere questa sua nuova avventura, in bocca al lupo splendido ragazzo, siamo sicuri che la tua luce brillerà come sempre!"