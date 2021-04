Ospedale di San Miniato, interpellanza di CambiaMenti

Il gruppo consiliare CambiaMenti, guidato da Manola Guazzini, ha presentato un'interpellanza in Consiglio comunale a San Miniato riguardo l'ospedale Degli Infermi.

L'interpellanza di Cambiamenti parte dalla scelta della Regione di ricavare 28 posti letto per cure intermedie contro il Covid-19 (16 nel Padiglione principale, e 12 nel Padiglione Montegrappa). Per questo vengono interpellati assessore e sindaco riguardo a quanto scritto di seguito.

1)-se l'utilizzazione dei locali del “Degli Infermi” sia ancora in corso, quali risultati abbia dato e quali criticità siano eventualmente emerse;

2)-se L'Amministrazione Comunale abbia proposto o intenda proporre all'ASL soluzioni e ipotesi che consentano di recuperare definitivamente la struttura del “Degli infermi”;

3)-se non ritenga, anche per questo, necessario procedere a quella discussione in Consiglio sul bilancio e sulle scelte programmatiche di ASL Toscana Centro e della nostra Società della Salute, che noi andiamo proponendo da oltre un anno e mezzo, e che secondo noi dovrebbe diventare una scadenza ordinaria per il Comune di San Miniato.