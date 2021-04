Certaldo per la ripartenza, Cucini: "Turismo culturale e aiuti economici"

Certaldo vede la luce in fondo al tunnel e prova a ripartire col turismo. Aiuti economici e non solo, il Comune si rimette in moto anche con un calendario di eventi e iniziative. I numeri del Coronavirus non sono ancora buoni, ma il sindaco Giacomo Cucini non vuole che la sua città si faccia trovare impreparata al momento della ripresa.

"Stiamo guardando al futuro con ottimismo" ha detto proprio Cucini, che ha annunciato: "Abbiamo perso turisti e eventi per colpa del lockdown, ma ripartiamo dal turismo e dalla nostra offerta legata a iniziative culturali. Stiamo programmando eventi come la ripartenza dell'arena estiva a Certaldo Alto. Sono anche 700 anni dalla morte di Dante e vogliamo celebrarlo con un evento che coinvolga anche Boccaccio".

Non poteva mancare, quindi, il personaggio più famoso di Certaldo. Come dichiarato dal primo cittadino, il Comune della Valdelsa omaggerà l'indissolubile legame tra Boccaccio e Alighieri: lo farà nel borgo e lavorando sia su una base scientifica sia su pubblici meno 'esperti', per così dire. E non è finita qua: "Stiamo pensando a riprogrammare il palinsesto 'saltato', rimodulandolo sul protocollo anti-Covid".

Dicevamo anche di aiuti. L'amministrazione comunale collabora con enti e associazioni: "Devono essere i protagonisti del panorama estivo. Deve ripartire il turismo con le attività commerciali e le strutture ricettive". Per farlo, ecco delle misure importanti: "Daremo suolo pubblico gratis tutto l'anno, sia quello già garantito sia uno spazio aggiuntivo. Lavoriamo anche per una riduzione della tari. Il mondo economico deve ripartire".

Per rendere ancora più attrattiva l'immagine di Certaldo, Cucini ha in mente altri due progetti: "Pensiamo a una nuova illuminazione architettonica per Certaldo Alto. Il borgo deve valorizzare e splendere. Vogliamo pure riqualificare il CCN, permettendo che in futuro si sviluppi ulteriormente".