Covid, aree verdi di Scandicci chiuse fino al 20 aprile

Restano chiuse al pubblico fino al 20 aprile 2021 le aree gioco nei parchi e nei giardini di Scandicci, oltre alle aree cani, agli spazi verdi a rischio assembramenti (giardini di piazza della Repubblica e di piazza Piave), e al parco di Poggio Valicaia.

Le misure riguardano nello specifico tutte le aree di verde con attrezzature ludiche per bambini, i due giardini nel centro cittadino, le otto aree cani nel territorio di Scandicci (presso il giardino Ilaria Alpi a Badia a Settimo, in via Boito a Casellina, in via Pestalozzi, presso l’anello sportivo di San Giusto, in via Caboto, in via Torricelli, presso il Temporary park all’ex Cnr, in via 2 giugno), oltre al parco collinare di via della Poggiona, dove a causa dell’estensione è impossibile il controllo del rispetto delle misure anticovid.

Le disposizioni sono fissate in un’ordinanza firmata dal Sindaco Sandro Fallani per evitare il rischio di assembramenti nelle aree di verde pubblico nel territorio comunale; il rispetto delle misure è effettuato con controlli del Comando di Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine. Si ricorda che in base alle misure anticovid nazionali l’attività motoria all’interno dei parchi è possibile solo nel rispetto dei distanziamenti interpersonali e delle disposizioni contro gli assembramenti.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa