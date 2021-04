Depurazione acque scarichi urbani, interrogazione CdC

A proposito di salvaguardia del nostro territorio la "Casa dei Comunisti" chiede a che punto siamo con la depurazione delle nostre acque di scarichi urbani sia in fognatura sia quelle a cielo aperto in quanto sabbiamo ad oggi che solo un terzo degli scarichi viene depurato nell'intero territorio mentre gli altri 2/3 vanno a defluire nei nostri canali a valle per raggiungere il fiume Arno e poi in mare.

Siamo altresì consapevoli che tali compiti principali sono ormai di competenza di enti diversi dai Comuni, ma sempre con la partecipazione azionaria degli stessi e questo non esime da responsabilità i Sindaci e le varie amministrazioni a chiedere con fermezza all'ente preposto di realizzare quanto dovuto e necessario per raggiungere l'obbiettivo di una depurazione totale nel nostro territorio.

La Casa dei Comunisti