Etrusca Basket e Fulgor Omegna, match rinviato per positività nella squadra di San Miniato

Il match previsto per domenica 11 aprile alle ore 18.00 tra Etrusca Basket San Miniato e Fulgor Omegna è stato rinviato a data da destinarsi.

Il rinvio del match è stato necessario in seguito alle positività riscontrate nelle scorse settimane nel gruppo squadra Etrusca e quindi al prolungarsi della quarantena e della sospensione

dell'attività sportiva imposta in via cautelativa dalla competente ASL locale.

La società Etrusca Basket San Miniato intende ringraziare la società Fulgor Omegna per la collaborazione e la disponibilità nello spostamento della gara.

Il rientro in campo in gare ufficiali dell'Etrusca è previsto per domenica 18 aprile in trasferta a Imola.

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa