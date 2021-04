Festival d'Europa, la due giorni di Santa Maria a Monte in streaming

Nonostante l’assenza della celebre Processione delle Paniere a causa dell’ormai nota situazione pandemica, la Pasquetta a Santa Maria a Monte ha visto lo svolgersi, in maniera telematica, del tradizionale Festival d’Europa perché, malgrado le restrizioni, l’Amministrazione Comunale non ha voluto perdere il sapore delle tradizioni. Il bilancio dell’iniziativa è sicuramente positivo, visto la grande partecipazione del pubblico virtuale ad ogni evento trasmesso.

Un’edizione sicuramente diversa dalle altre, in cui però la cultura e le tradizioni sono state protagoniste, declinate in numerose iniziative virtuali pubblicate sulla pagina Facebook “Il Borgo che Vorrei” e che è possibile riguardare anche a distanza di vari giorni. E questo si è concretizzato Lunedì 5 Aprile in tanti contributi video, come il documentario sulle bellezze storico-artistiche ed i poli museali del centro, come la visita guidata del borgo organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Collina Tosca”, o l’approfondimento biografico sulla Patrona, la Beata diana Giuntini, curato dalla Pro Loco.

Altri eventi hanno riguardato una conferenza in streaming che ha presentato il nuovo video 3d ricostruttivo del castello medievale di Santa Maria a Monte, altri due video, il primo relativo all’esposizione artistica itinerante di Felice Galli, il secondo sulla processione delle Paniere, commentata da una guida speciale, Giosuè Carducci.

Martedì 6 Aprile, invece, sono andati in onda contributi culturali su due dei personaggi illustri legati al centro storico di Santa Maria a Monte, come Leonardo da Vinci e Vincenzo Galilei. L’ultima iniziativa, il consueto appuntamento dedicato ai bambini, è consistito in letture animate ad alta voce, trasmesse dai sotterranei del borgo.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione delle varie iniziative: Proloco Santa Maria a Monte, Eumazio, City Grand Tour, Centro Commerciale

naturale ”Collina Tosca” Confcommercio Pisa, Alessio Petrucci, Andrea Lippi e Mariano Boschi.

Moltissimi dunque gli eventi che hanno accompagnato i visitatori “virtuali” in una due giorni speciale, la quale ha permesso a tutti di condividere le iniziative rimanendo insieme anche se “a distanza”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte