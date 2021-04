Ratti e zanzare, calendario degli interventi di derattizzazione e antilarvali nel mese di aprile

Anche nel mese di aprile proseguono senza sosta gli interventi di derattizzazione e antilarvali su tutto il territorio comunale, interessati frazioni e centro città.

Al via, dunque, il quarto ciclo di derattizzazione territoriale del 2021, senza interruzione, per l’attività di monitoraggio e trattamento.

Il personale addetto della ditta incaricata controlla il consumo delle esche per i ratti nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, laddove è necessario, provvede ad integrarlo.

Per quanto riguarda, invece, il ciclo di trattamenti antilarvali contro il proliferare del fastidioso insetto, le zanzare, la ditta effettuerà il secondo ciclo dell’anno 2021 che consiste nel trattamento dei ristagni d'acqua (tombini a lato strada e rete fognaria) con prodotti che distruggono le larve in modo da ridurre la riproduzione dell'insetto.

Calendario interventi di derattizzazione, giorni e zone interessate:

LUNEDI 26 APRILE – Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova;

MARTEDI 27 APRILE - Santa Maria, Avane, Pagnana, Carraia, Marcignana, Pozzale/Casenuove-Extra Via di Ripa-Empoli;

MERCOLEDI 28 APRILE – Martignana, Monterappoli, MolinNuovo, Sant'Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana;

GIOVEDI 29 APRILE -Terrafino, Pianezzoli, Bastia, Cerbaiola, Corniola.

Calendario dei trattamenti antilarvali, giorni e zone interessate:

VENERDI 23 APRILE – Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova;

LUNEDI 26 APRILE - Santa Maria, Avane, Pagnana, Carraia, Marcignana, Pozzale/Casenuove;

MARTEDI 27 APRILE – Martignana, Monterappoli, MolinNuovo, Sant'Andrea, Fontanella;

MERCOLEDI 28 APRILE – Terrafino, Pianezzoli, Bastia, Cerbaiola, Corniola, Ponte a Elsa, Brusciana;

GIOVEDI 29 APRILE - Centro Città.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa