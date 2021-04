Urtato da un veicolo, 79enne muore dopo tre mesi di ricovero. Conducente indagata

Dopo oltre tre mesi di ricovero ieri è deceduto un 79enne, per le gravi ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto il 22 dicembre scorso a Firenze. Le cause dell'incidente, in viale Benedetto Croce, sono in corso di accertamento. L'anziano fu urtato subito dopo essere uscito dalla sua auto appena parcheggiata da un veicolo di proprietà della società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. Alla guida del mezzo una 63enne, precedentemente indagata per lesioni colpose gravi, ora dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.

La pm Christine Von Borries, titolare delle indagini, ha disposto l'autopsia sul corpo del 79enne.