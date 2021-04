Volontari di San Casciano offrono un servizio di aiuto nelle prenotazioni vaccinali

Nel territorio di San Casciano si è attivato un ulteriore servizio per aiutare coloro che hanno difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi elettronici per la prenotazione delle sedute vaccinali. Si sono resi disponibili, aprendo punti specifici da lunedì 12 aprile presso le sedi delle loro associazioni, i volontari del Centro socioculturale di Cerbaia, della Misericordia di Mercatale e di San Casciano.

“Le associazioni del nostro territorio si sono messe a servizio per dare una mano agli anziani nelle pratiche e nelle procedure di prenotazione – commenta l’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti – ancora una volta nel perdurare dell’emergenza Covid il supporto del volontariato continua a dimostrarsi preziosissimo”.

Per gli anziani che vivono soli e coloro che non possono contare su una rete familiare di supporto i volontari potranno prenotare online l’appuntamento per la vaccinazione. E’ necessario che il richiedente abbia con sè un documento valido, la propria tessera sanitaria per fornire i dati necessari alla prenotazione. I volontari si mettono a disposizione per supportare anche nella compilazione della modulistica.

Per usufruire del servizio i cittadini possono rivolgersi al CSC di Cerbaia (via Napoli, 31) il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 (tel. 055 825310), alla Misericordia di Mercatale (piazza Vittorio Veneto) il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17 e il mercoledì dalle ore 9 alle ore 11 (tel. 055 821048), alla Misericordia di San Casciano (viale Corsini, 22) tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 (tel. 055 828168).

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO