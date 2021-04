Abc all'ultimo atto: trasferta a Prato

Ultimo atto. Sabato alle ore 18.30 alla palestra Toscanini di Prato l’Abc Solettificio Manetti scenderà in campo per la sua ultima gara della prima fase di campionato (arbitri Mariotti di Cascina, Sposito di Livorno), nonché terzo e ultimo impegno di questa intensa settimana costellata da tre partite a distanza ravvicinata. All’ultima giornata, infatti, i gialloblu effettueranno il turno di riposo, pertanto già a Prato potrebbe arrivare il verdetto che deciderà se l’Abc di Paolo Betti staccherà o meno l’ambitissimo pass per la successiva seconda fase di promozione alla quale, ricordiamo, accederanno soltanto le prime due squadre classificate di ciascuno dei tre gironi.

A dividere l’Abc dal suo sogno ci sarà la Pallacanestro 2000 Prato, squadra che rappresenta storicamente uno scoglio durissimo, soprattutto in casa propria, campo ostico e teatro di sfide decise soltanto in volata. E lo ha dimostato anche nella gara di andata, quando ha costretto i gialloblu all’overtime per difendere il proprio fortino (82-78 il finale al PalaBetti).

“A Prato servirà un’altra impresa – commenta coach Paolo Betti – e non è un modo di dire perchè sappiamo benissimo che la classifica in questi casi non conta assolutamente niente. Tra gli infortuni, la stanchezza per la terza partita in sei giorni e una squadra che vanta giocatori di esperienza e compatti come Prato, siamo consapevoli che sarà durissima. Lo dimostra il fatto che le sconfitte della formazione laniera in casa propria sono arrivate sempre in volata o all’overtime, esempi evidenti della difficoltà per chiunque di vincere sul loro campo. In questa prima parte di campionato ci siamo superati più di una volta – conclude – e sabato ci sarà richiesto di farlo nuovamente. Serviranno ancora una volta la massima concentrazione e compattezza per provare a chiudere al meglio questa prima fase”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Pallacanestro Prato Dragons.

Fonte: Abc - Ufficio stampa