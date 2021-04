Empoli rossa, arancione la Toscana: l'annuncio di Giani

Empoli rossa o arancione? Giani scioglie i dubbi

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha confermato la misura della zona rossa durante un'intervista tv sulla trasmissione Storie Italiane di Rai1.

"Anche se saremo in zona arancione, le 5 o 6 zone sociosanitarie che superano i 250 casi su 100mila abitanti le tengo in zona rossa", spiega Giani. Parliamo della provincia di Prato, del Valdarno inferiore e dell'Empolese Valdelsa oltre ad altre zone non specificate durante l'intervento in tv.

"Come Rt - ha spiegato Giani - noi oggi siamo a 1,01, quindi addirittura molto vicini a quella che era la soglia fra zona gialla e zona arancione. Come dati dei contagi siamo su un indice stamattina di 230, quindi sotto la soglia dei 250: comunque deciderà la cabina di regia, io però voglio tenere un atteggiamento prudente e rigoroso, perché negli ospedali la situazione è veramente sul limite della saturazione, quindi io il limite di 250 lo applicherò alle zone sociosanitarie".

Sulla decisione di Empoli rossa, non arancione, intervengono dunque i numeri che nonostante negli ultimi giorni abbiano portato sollievo, non lasciano tregua per quanto riguarda i ricoveri nell'ospedale San Giuseppe, da tempo ai limiti della saturazione. La zona rossa nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio perdura dal 22 marzo.