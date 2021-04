Codice giallo per temporali e rischio idraulico in tutta la Toscana

Precipitazioni diffuse sono attese su tutta la Toscana tra oggi, domenica 11 aprile, e domani a causa di una perturbazione che transiterà su tutta la regione. Per questo la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha diffuso un allerta di livello ‘giallo’ per rischio idrogeologico e temporali valido per tutta la Toscana per entrambe le giornate.

Le piogge saranno più frequenti e diffuse sulle zone settentrionali, in particolare sui rilievi dell'Appennino massese e lucchese, e sulla costa, con occasionali rovesci anche temporaleschi a partire da questa sera.

Domani, lunedì 12 aprile, sono attese precipitazioni localmente associate a rovesci temporaleschi. Le piogge saranno significative su tutta la regione, abbondanti sulle zone di nord-ovest e ancora sull’Appennino massese e lucchese.

Attesi temporali sulle zone di nord-ovest e sull'Arcipelago settentrionale.

Possibili, sia nella sera di oggi che lunedì, anche colpi di vento e grandinate occasionali.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana