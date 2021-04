Covid, affittano appartamento per un compleanno: 17 ragazzi multati, una decina fuggono via

Erano in un appartamento di Firenze a festeggiare il compleanno. Per questo diciassette giovani, tra i 14 e i 18 anni, sono stati sanzionati dalal polizia per non aver rispettato le norme anti-Covid. Qualcuno ha segnalato intorno alle 1 una di notte una festa in casa e gli agenti del commissariato San Giovanni sono quindi intervenuti per disturbo della quiete pubblica. L'appartamento era stato affittato proprio per poter celebrare il 17esimo compleanno di una ragazza. I poliziotti, al loro arrivo, si sono trovati di fronte 17 giovani mentre un'altra decina, secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbe riuscita a defilarsi da una finestra.