Formazione a Empoli, terminato il corso 'Dentro la Costituzione'

È terminato oggi, lunedì 12 aprile, il breve corso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole di Empoli dal titolo: ‘ Dentro la Costituzione’.

È una iniziativa proposta dal Comitato per la difesa della Costituzione con la collaborazione del Laboratorio di Cultura Costituzionale dell’Università di Pisa, nell’ambito del progetto di Investire in Democrazia organizzato dal Comune di Empoli.

Si è trattato di cinque lezioni rivolte a tutti docenti delle scuole empolesi di ogni ordine e grado, come supporto e approfondimento all’insegnamento dell’educazione civica, materia diventata obbligatoria da quest’anno scolastico in base alla L. 92/2019 che espressamente prevede a fondamento di tale disciplina proprio la conoscenza della Costituzione Italiana .

«Il progetto ha ampiamente dimostrato di rispettare l’obiettivo dato – spiega Sandra Sani, presidente del dal Comitato per la difesa della Costituzione –, quello di offrire una specifica preparazione professionale che permetterà ai docenti di sviluppare percorsi legati al tema della cittadinanza attiva, nella consapevolezza che lo sviluppo della cultura costituzionale rientra tra i loro obiettivi primari come fondamentale supporto nell’educazione e formazione di cittadini consapevoli».

«Investire in democrazia prosegue e va avanti anche grazie ad un bel lavoro di squadra di docenti e associazioni – sottolinea Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura della Memoria –. Ringrazio il comitato per il loro lavoro di formazione, nel contesto di investire in democrazia, sulla Costituzione. La formazione è un contributo essenziale, e su questi temi ancora di più. Per questo l'abbiamo sempre sostenuta e la sosteniamo con convinzione».

Il progetto si completa con la messa a disposizione dei docenti, e anche agli studenti delle scuole superiori, di una specifica App: “SmartEduCost” messa a punto sempre dal Laboratorio di cultura costituzionale di Pisa per promuovere la conoscenza della Costituzione Italiana giocando con numeri, concetti logico-matematici e parole chiave.

L’attività formativa di quest’anno è stata inoltre arricchita da una lectio magistralis su “L’attualità dell’art. 9 della Costituzione “ tenuta dal prof. Tomaso Montanari, docente di Storia dell’arte, che nelle prossime settimane si incontrerà anche con i ragazzi delle superiori.

Purtroppo l’attuale crisi pandemica ha obbligato a svolgere gli incontri su piattaforma web, ma le lezioni, registrate, saranno a disposizione dei docenti e loro colleghi.

Comunque questa modalità non ha impedito una larga partecipazione ( 56 iscritti), la trasmissione di materiale di studio e un confronto tra i partecipanti.

Si sono svolte 5 lezioni.

Lunedì 22 marzo, insieme al prof. Fabio Pacini, della Scuola Superiore S.Anna, si è esaminata “La nascita e i caratteri della Costituzione”, anche in raffronto con la precedente carta costituzionale rappresentata dallo Statuto Albertino.

Lo scorso 30 marzo, Giulia Caroti, avvocato di Livorno, cultrice della materia di diritto costituzionale, con la lezione dal titolo “La Costituzione attraverso le parole”. Qui si sono esaminati i principi fondamentali attraverso una riflessione incentrata sulle parole da essi ricavabili.

Quindi Giovedì 8 aprile col prof. Saulle Panizza , ordinario di Diritto Costituzionale a Pisa e responsabile scientifico del Laboratorio di cultura costituzionale. Titolo: “La Costituzione attraverso i concetti logico-matematici” avrà ad oggetto alcuni dei contenuti della Costituzione (le maggioranze, i limiti, l'eguaglianza, ecc.), attraverso una riflessione incentrata sui concetti logico-matematici da essa ricavabili.

Oggi Lunedì 12 aprile, ultima lezione, con Cristina Luzzi, cultrice della materia con dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale. Si è parlato delle disposizioni della Costituzione che caratterizzano la dimensione sociale dello Stato, a partire dal principio di eguaglianza sostanziale, con particolare riferimento ai rapporti economici. “Stato sociale e Costituzione economica”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa