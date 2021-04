Nuovo Pignone, Palombella (UIL) in assemblea con i lavoratori

Dopo il rinnovo del contratto nazionale della categoria, firmato lo scorso 5 febbraio, il Segretario generale Rocco Palombella ha iniziato un tour di assemblee e incontri in tutta Italia in vista del referendum dei lavoratori previsto la prossima settimana, dal 13 al 15 aprile 2021.

La prima tappa è stata a Bergamo lo scorso 25 febbraio, poi l'11 marzo si è recato nel sito di Borgo Panigale della Ducati, quindi lo scorso 30 marzo a Curno (Bergamo) alla Brembo spa e il 7 aprile al sito di Marghera (Venezia) di Fincantieri.

I punti salienti del rinnovo contrattuale sono: l’aumento medio salariale di 112 euro nel periodo 2021-giugno 2024, la modifica dell’inquadramento professionale dopo circa 50 anni (risalente al 1973), il rafforzamento della formazione professionale, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del welfare e sanità integrativi e l’adozione di misure specifiche per le donne vittime di violenza.

Martedì 13 aprile il Segretario Palombella parteciperà a due assemblee con i lavoratori del sito di Firenze di Nuovo Pignone, la prima dalle 10 alle 11 e la seconda dalle 15 alle 16. Punto stampa fissato per le ore 11.

Queste assemblee assumono un importante significato perchè si tengono in un'importante azienda del territorio fiorentino e del nostro Paese, leader di settore nella produzione di turbine per l'estrazione e trasporto di gas e petrolio e un centro di eccellenza mondiale per le competenze ingegneristiche e capacità manifatturiere.

Nello stabilimento di Firenze sono occupati circa 4 mila dipendenti. La pandemia ha avuto un impatto limitato facendo slittare o sospendere alcune commesse e l'azienda è riuscita ad evitare l'utilizzo della cassa integrazione.

Le assemblee con i lavoratori saranno anche occasione per chiedere all'azienda il riavvio della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo, scaduto a dicembre 2016, e per il quale è stata presentata una piattaforma a metà del 2019. Il contratto integrativo ha un'importanza rilevante perchè da decenni garantisce trattamenti economici e sistemi si sanità integrativa e welfare che implementano quanto previsto dal Ccnl.

Fonte: Ufficio Stampa