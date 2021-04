SuperEnalotto, a Carmignano vinti 50mila euro

La Toscana si conferma ancora una volta protagonista al SuperEnalotto tanto che nel concorso di sabato 10 aprile ha fatto registrare un “5” da 50.056,83 euro. La giocata vincente è stata effettuata presso il punto vendita situato a Carmignano, in provincia di Prato. Il Jackpot è arrivato a quota 136,1milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana, riferisce Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Fonte: Agipro