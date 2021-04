La causa di Malika raccoglie oltre 1.200 euro in due ore a Castelfiorentino

Se tanta è la pioggia che è caduta ieri pomeriggio sull’Empolese Valdelsa, tantissima è la pioggia di solidarietà per Malika che si è riversata a Binario Donna a Castelfiorentino. Dalle 16 alle 18 di ieri pomeriggio, lo sportello del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, ha ricevuto le donazioni di oltre 150 persone che con un proprio pensiero, hanno voluto esprimere vicinanza alla ragazza.

Molti i cittadini, di ogni età, che hanno aspettato il proprio turno fuori dalla porta della sede alla stazione di Castelfiorentino, reggendo l’ombrello con una mano e il proprio pensierino per Malika nell’altra. Accolti dalle volontarie del Centro Lilith, che hanno gestito l’affluenza nel rispetto delle norme anti Covid, le persone hanno lasciato regali di ogni genere. Oggetti utili per la casa, vestiti ma anche piccoli pensieri fatti a mano, disegni, lettere, poesie e libri. Non sono mancati contributi economici, offerti da coloro che si sono presentati a Binario Donna, raggiungendo una cifra che supera i 1200 euro in sole due ore.

Tutto ciò che è stato donato è stato preso in carico dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e l’Associazione provvederà a consegnare a Malika quanto raccolto.

“È andata benissimo – commenta a margine del pomeriggio di donazioni Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino - siamo molto felici di aver partecipato a questa iniziativa su richiesta del sindaco Alessio Falorni, in quanto tanti castellani volevano esprimere la loro solidarietà a Malika”.

Gallerini parla di un pomeriggio fatto di grande solidarietà, “partecipazione e coinvolgimento, tutti elementi per far sentire Malika parte di una comunità che le vuole bene e che le sta vicino”.

Binario Donna è uno dei tredici sportelli di ascolto attivi nell’Empolese Valdelsa per donne e minori vittime di violenza, del Centro Aiuto Donna Lilith. Lo sportello si trova nella sede della Pubblica Assistenza di Castelfiorentino, nei locali della stazione ferroviaria. Binario Donna, attivo dal 2018, nasce da un progetto con la Sezione Soci Coop di Castelfiorentino e il Cuore si scioglie, condiviso da tutte le realtà associative del territorio e che ha visto la partecipazione attiva negli anni della comunità castellana.

“Noi siamo sempre qui per chiunque volesse rivolgersi – ha aggiunto ancora Gallerini - siamo a disposizione con supporto psicologico e consulenza legale a titolo gratuito. Chiunque può venire, per chiedere informazioni, un appuntamento o, se ce ne fosse bisogno, per partecipare ad un colloquio”.

Un pomeriggio partecipato che dimostra l’affetto di molti e la lotta contro ogni forma di discriminazione. “Oggi al Binario Donna vogliamo far sentire la vicinanza a chi si trova in certe situazioni. Questo obiettivo è stato raggiunto – conclude la presidente Gallerini - c’è stata una città che ha partecipato in pieno e noi siamo contenti di aver contribuito”.

Binario Donna, presso la stazione di Castelfiorentino, è aperto il lunedì ed il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30 e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. E’ garantita un’accoglienza in emergenza 24 ore su 24, contattando telefonicamente il Centro Antiviolenza al numero 0571 725156. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il servizio del Centro Antiviolenza Aiuto Donna Lilith e i suoi sportelli hanno sempre garantito i servizi.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione