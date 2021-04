Aggredita 79enne a Firenze, si ipotizza la violenza sessuale

L'aggressione subìta ieri da una 79enne a Firenze, in zona piazzale Michelangelo, potrebbe essere partita come tentata violenza sessuale. Un'ipotesi da brividi, quella a cui sono giunti i carabinieri che indagano sul caso. L'aggressore ieri pomeriggio poi scappato in monopattino, si sarebbe avventato addosso all'anziana sorprendendola alla spalle e mettendole un calzino in bocca per impedirle di gridare.

La 79enne si è dimostrata tenace nel resistere all'aggressore, il quale l'ha buttata a terra e colpita con un calcio prima di scappare portandole via la borsa. La donna ha riportato delle fratture alle costole e ora si trova in osservazione in ospedale.