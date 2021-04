Castelfiorentino, per potature chiusura svincolo sulla Volterrana

È stata disposta la chiusura di un tratto della SP4 'Volterrana ', nel Comune di Castelfiorentino, a causa delle perazioni programmate di taglio e potatura piante. La chiusura riguarda lo svincolo che dalla 'Volterrana' procede in Via Cesare Battisti. Sarà prevista anche la limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere al km 31+800 circa. La misura è prevista dal giorno 15/04/2021 al giorno 16/04/2021 con orario 07-19. Sarà garantito il transito ai mezzi delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, 118 e di soccorso.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa