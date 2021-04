Covid: test gratuiti per studenti, familiari e docenti anche alla farmacia di Grassina

A partire da domani, giovedì 15 aprile, sarà possibile effettuare i test rapidi anti-Covid anche presso la farmacia Bronzini di Grassina.

L'accordo stipulato tra la Regione Toscana, le organizzazioni sindacali Federfarma e Cispel e le farmacie convenzionate prevede la possibilità di effettuare un tampone gratuito al mese per le seguenti categorie: studenti e relativi familiari (genitori, fratelli/sorelle, nonni o altri familiari conviventi), studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione, personale scolastico di ogni ordine e grado (compresi i servizi educativi 0-3 anni), studenti e personale degli enti di Istruzione e formazione professionale.

Tutti gli altri potranno effettuare il test antigenico a prezzo calmierato, al costo di 22 euro per tampone. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini toscani, non solo ai residenti sul territorio comunale. Possono aderire solo le persone asintomatiche, mentre per chi presenta sintomi è necessario seguire un diverso iter da concordare con il proprio medico curante.

Per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti, i test saranno svolti all'esterno della farmacia, in una struttura appositamente adibita in piazza Umberto I. I locali saranno sanificati regolarmente, nel rispetto dei protocolli sanitari di prevenzione del contagio.

La prenotazione è obbligatoria: occorre contattare la farmacia al numero 055 640017 o all'indirizzo e-mail farmaciabronzinisas@gmail.com. I tamponi saranno effettuati dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

La farmacia di Grassina è la seconda nel territorio comunale ad aderire a questa iniziativa, dopo la farmacia del capoluogo (dove il servizio è ancora attivo nel camper allestito di fronte al Palazzo comunale).

Più informazioni al riguardo sul sito: https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-covid-tamponi-rapidi-gratuiti-in-farmacia-per-studenti-e-loro-familiari.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa