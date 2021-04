Ferdinando Maida nuovo assessore a San Casciano, sostituisce Cavallini

La giunta comunale di San Casciano si arricchisce di un nuovo amministratore. Entra a far parte della squadra Ciappi, in sostituzione dell’ex assessore Consuelo Cavallini che alcuni mesi fa aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali, un volto noto della comunità sancascianese. Si tratta di Ferdinando Maida, sancascianese di adozione, professionista nel settore della consulenza della nutrizione che per quasi 30 anni ha abitato nella frazione collinare di Montefiridolfi dove ha svolto un ruolo attivo e dinamico come volontario. Consigliere comunale per tre mandati, Ferdinando Maida sostiene l’amministrazione comunale come membro della Lista Sinistra per San Casciano, la stessa della quale fa parte l’ex assessore Consuelo Cavallini, ora alla guida della formazione politica.

“Sono onorato di entrare a far parte della giunta guidata dal sindaco Roberto Ciappi e lo ringrazio immensamente per la fiducia – ha dichiarato con soddisfazione il neoassessore – sono felice di poter accogliere questa nuova opportunità e di mettermi al servizio della comunità in un momento in cui è necessario attivarsi al fianco dei cittadini e dare il proprio contributo per il bene collettivo”.

L’ingresso dell’assessore Maida ha dato al sindaco Ciappi l’occasione di ridistribuire le deleghe. “I settori di cui si occuperà l’assessore, al quale la giunta dà un caloroso benvenuto – annuncia il primo cittadino - sono l’Ambiente, la transizione ecologica e i Beni comuni, la Cittadinanza attiva e la Partecipazione, la Comunicazione pubblica e la Trasparenza dell’Ente, l’Innovazione tecnologica, l’Inclusione e la Cooperazione, la Legalità, le Politiche agricole e per la pesca, le Risorse e finanziamenti da altri enti”.

Il sindaco ha mantenuto la delega delle Politiche di Genere “un ambito – ha continuato – che vorrei porre in primo piano con le attività, i progetti e il progetto di rete che sto seguendo come componente del Tavolo Politiche di Genere, insieme ad altri quattro comuni di area fiorentina e a tutte le rappresentanze sindacali, e nell'ambito del Comune di San Casciano che ha istituito una Commissione consiliare specifica sulle Pari Opportunità”. La riorganizzazione delle deleghe interessa anche l’assessore alla Cultura Maura Masini alla quale è stata assegnata la delega alle Relazioni Internazionali e ai Gemellaggi. Una novità riguarda inoltre il presidente del Consiglio comunale Francesco Volpe che ha ricevuto l’incarico di gestire le deleghe al Cerimoniale e alle Celebrazioni istituzionali.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino