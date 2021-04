Lavori del gas a Malmantile, intervento in via Vecchia Pisana per 3 settimane

Partiranno il prossimo lunedì 19 aprile i lavori di sostituzione della rete del gas e dei relativi allacci nella zona centrale della frazione di Malmantile effettuati da Centria Reti Gas.

Per consentire l’intervento in via Vecchia Pisana, limitatamente al tratto compreso fra via Lorenzo Lippi e via San Vito, da lunedì 19 aprile 2021 a sabato 8 maggio 2021, dalle ore 12 alle ore 20 di ogni giorno feriale, è istituito il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli.

Per consentire ai veicoli di oltrepassare l’interruzione su via Vecchia Pisana sono adottati i seguenti ulteriori provvedimenti di modifica alla circolazione veicolare: durante tutto il periodo dei lavori è istituito del divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Piave, nell’area intorno al monumento ai caduti, per consentire la manovra dei bus della soc. LI-Nea s.p.a. che, durante l’orario di chiusura della via Vecchia Pisana, dovranno fare capolinea in piazza Piave anziché in località Spazzavento. Sempre per tutta la durata dei lavori è istituito il divieto di circolazione ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con orario 12 – 20 in via Vecchia Pisana, nel tratto compreso fra piazza Piave e via Lorenzo Lippi.

Poi saranno adottati provvedimenti per due distinte fasi di lavorazione: ovvero durante l’esecuzione dell’intervento nel tratto compreso fra via San Vito e via delle Macine, sarà istituita l’inversione del senso di marcia in via delle Macine nel tratto compreso fra via Cimarosa e via Vecchia Pisana consentendo la circolazione in direzione di quest’ultima e l’istituzione del divieto di circolazione ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e del limite di velocità di 30 km/h in via delle Macine, nel tratto compreso fra via Cimarosa e via Vecchia Pisana. Sarà inoltre istituito il divieto di circolazione ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e del limite di velocità di 30 km/h in via Lorenzo Lippi e in via San Francesco d’Assisi.

Durante l’esecuzione dei lavori nel tratto compreso fra via delle Macine e via Lorenzo Lippi sarà invece istituito il doppio senso di circolazione in via delle Macine nel tratto compreso fra via Cimarosa e via Vecchia Pisana consentendo il transito solo ai veicoli dei residenti, dei frontisti, ai veicoli di soccorso ed ai veicoli dei fornitori per le operazioni di carico e scarico merci. Il divieto di circolazione è stabilito invece per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oltre al limite di velocità di 30 km/h in via delle Macine, nel tratto compreso fra via Cimarosa e via Vecchia Pisana. Sarà inoltre istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, in via Lorenzo Lippi, limitatamente al tratto compreso fra via Vecchia Pisana e via San Francesco d’Assisi e il divieto di circolazione ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e il limite di velocità di 30 km/h in via Lorenzo Lippi e in via San Francesco d’Assisi.

Ricordiamo che l'amministrazione comunale ha già organizzato nelle settimane scorse due incontri on line con i cittadini e commercianti della zona per informarli sull'intervento e sulle modifiche alla circolazione previste a causa dei lavori.