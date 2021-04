L'incompiuto nella ricerca artistica e architettonica contemporanea: ciclo di workshop dal 16 aprile

L’incompiuto nella ricerca artistica e architettonica contemporanea sarà il filo conduttore del progetto “Unfinished - (remote) international design workshop”. Otto in tutto gli appuntamenti on line sulla piattaforma Teams che si inaugurano venerdì 16 aprile alle 15 con l'architetto Pippo Ciorra, docente all'Università di Camerino e curatore per il museo MAXXI di Roma. Seguiranno quindi gli altri incontri sino al 3 giugno con architetti, urbanisti, artisti, filosofi, storici dell’arte e curatori.

Il progetto “Unfinished” è curato dalla professoressa Lina Malfona con gli ingegneri Lucia Giorgetti e Benedetta Marradi del DESTeC - Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa, ed è parte delle attività del laboratorio di ricerca Polit(t)ico Research Lab.

“Se artisti come Michelangelo consideravano l’incompiuto come la massima espressione della sapienza artistica, oggi questa pratica denuncia anche una situazione generale di abbandono e di degrado di fabbricati, e intere parti di città – spiegano gli organizzatori - Alla luce di queste premesse e approfondendo il tema dell'indeterminatezza, Unfinished vuole proporre nuove formulazioni architettoniche per il non finito contemporaneo, alla ricerca di possibili usi futuri delle strutture abbandonate”.

Per partecipare inviare una richiesta a unfinished@unipi.it

Per info: https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/5677-lezione-di-pippo-ciorra

Fonte: Università di Pisa