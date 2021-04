Pisamo, oltre 1.400 pass per neo-mamme e donne in gravidanza

Sono 1.189 i pass Zsc per residenti più altri 98 permessi per Ztl e 122 per Zsc per non residenti, concessi da Pisamo per giovani o future mamme. Sono i pass a favore delle famiglie che la società che gestisce sosta e accessi a Pisa ha erogato da quando è stato attivato il servizio.

Per le mamme che hanno un figlio fino ad un anno o in gravidanza e che sono anche residenti in città Pisamo ha infatti emesso 1.189 pass, validi per il primo anno di età del bambino per la sosta nella zsc presente in tutto il territorio comunale. Ma le agevolazioni riguardano anche quelle mamme che, pur non essendo residenti, lavorano in zona Snc o Ztl. Questi sono specifici per la zona dove si lavora: in tutto sono stati 122 i pass per Zsc per non residenti, più altri 98 per quanto riguarda la Ztl.

“I numeri ci dimostrano che il servizio è stato apprezzato e utilizzato dalla città - afferma l'avvocato Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo - e testimonia l'attenzione da parte di Pisamo per le categorie di utenti più fragili e bisognose di attenzione. Per questo il nostro impegno per incrementare questi servizi è sempre massimo”.

Per accedere al servizio (costo simbolico 5 euro), previo appuntamento telefonico, deve essere presentato agli uffici di Pisamo il certificato di gravidanza o l'autocertificazione relativa all'età dei figli e una copia della carta di circolazione. Il permesso può essere accordato, in alternativa alla madre, al padre, dal momento della nascita del figlio e comunque per un periodo complessivo non superiore ad un anno. In tutti i casi il permesso verrà rilasciato dietro presentazione di autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti e dietro pagamento di un costo simbolico di 5 euro a permesso, a copertura delle spese vive sostenute dalla società per il rilascio e la gestione di tali permessi.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa