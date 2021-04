Toscana Carbon Neutral, quattro progetti finanziati in provincia di Pisa

Nel progetto 'Toscana Carbon Neutral', tra i progetti comunali finanziati con il primo stanziamento ce ne sono quattro della provincia di Pisa: Pisa, Pontedera, Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno.

"I 5 milioni di euro stanziati dalla Regione all'interno del progetto 'Toscana Carbon Neutral', che punta a raggiungere la neutralità delle emissioni climalteranti nel 2050, permetteranno di avere più verde urbano e più piste ciclabili. Il bando era aperto a 63 Comuni toscani con maggiori criticità nella qualità dell'aria e sono stati 53 quelli che hanno presentato progetti".

A dichiararlo è l'assessora regionale Alessandra Nardini, che prosegue: "Grazie a queste prime risorse stanziate si finanzieranno i primi 20 in graduatoria, ma l'obiettivo è soddisfare anche le altre domande ammissibili presentate, grazie alla nuova programmazione dei fondi comunitari e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In provincia di Pisa - sottolinea Nardini - sono 4 i progetti comunali che rientrano in questa primo finanziamento: il progetto PiforPUC del Comune di Pisa, il bando verde urbano del Comune di Pontedera, il progetto di verde urbano del Comune di Montopoli in Val d'Arno e il bando forestazione urbana del Comune di Santa Croce sull'Arno. Questo progetto e queste risorse confermano il sostegno della Regione alle amministrazioni locali nel miglioramento della qualità dell'aria, nell'abbattimento delle emissioni e nella promozione di una maggiore sostenibilità ambientale".

