Incendio in un'azienda casearia di Volterra, danni alla struttura

Oggi un incendio ha coinvolto un'azienda casearia di Volterra. Sul posto sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento, durate tutta la giornata, i vigili del fuoco di Saline di Volterra.

L'incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina e avrebbe avuto origine in un settore con celle di stagionatura refrigerate, posto al pianterreno. Le cause sono in corso di accertamento.

Le fiamme sono rimaste confinate in un'ala del capannone ma, sviluppandosi in verticale, hanno interessato anche il piano superiore, adibito a spaccio e degustazione. Quest'ultima parte dell'azienda non ha subito danni strutturali gravi ma meritevoli di valutazione, come fanno sapere i vigili del fuoco. Per questa ragione, i locali sono stati dichiarati temporaneamente inutilizzabili. Nella parte restante del fabbricato, grande in tutto circa 3mila metri quadrati, ingenti i danni da fumo registrati.