Contratto Nazionale Metalmeccanici, il 95% dei lavoratori approva in Toscana

Più di 12.000 lavoratori metalmeccanici in oltre 300 aziende tra Firenze e Prato hanno votato per il rinnovo del Contratto Nazionale dei Metalmeccanici Industria, approvandolo con una larghissima maggioranza, pari a più del 96% dei voti validi espressi.

Il Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze e Prato, Daniele Calosi, ha così commentato: “È una grande vittoria della democrazia. È stato particolarmente apprezzato il lavoro che come sindacato abbiamo svolto al tavolo perché in un momento estremamente complesso per il Paese, il contratto rimette al centro la questione salariale aumentando i minimi, riforma l'inquadramento dei lavoratori, e interviene sulla sicurezza e la formazione. Con i dovuti accorgimenti, abbiamo deciso di svolgere la maggioranza delle assemblee in presenza, spiegando non solo i contenuti dell'accordo, ma anche il quadro politico-sindacale da cui è nato. Abbiamo raccolto un consenso importante che ci prepara ad avviare una nuova stagione di contrattazione nelle aziende del territorio. Il rapporto diretto coi lavoratori, senza la mediazione della tecnologia, è alla base del sindacato. La presenza anche fisica è il modo migliore per sconfiggere la paura e le preoccupazioni dei lavoratori, perché da una fase come questa se ne esce tutti insieme e non uno per uno, e il contratto è una delle migliori risposte collettive che potessimo dare”.

Braccini: "Importante risultato democratico in Toscana"

"A seguito di 531 assemblee svolte nelle aziende metalmeccaniche in tutta la Toscana, i lavoratori si sono espressi attraverso un voto democratico, in una fase difficile e nel pieno rispetto di tutte le norme anti Covid, riguardo l'ipotesi di accordo sul rinnovo del Contratto Nazionale di settore siglato lo scorso 5 febbraio. Vi è stata una partecipazione al voto massiccia, un’importante esercizio democratico. I lavoratori metalmeccanici toscani hanno approvato con il 94,75% il contratto nazionale. I votanti sono stati 27.554, i si 26.063, mentre i no risultano 1104. Riteniamo che in una fase delicata come questa i lavoratori abbiano dimostrato un grande protagonismo e la voglia di decidere attraverso la partecipazione ed il voto.

Siamo pienamente soddisfatti per il risultato ottenuto e per questo importante evento democratico, ringraziamo tutte le lavoratrici ed i lavoratori per il consenso ricevuto". Così Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana.