Covid, non ce l'ha fatta il 53enne Alessandro: la famiglia ogni sera era fuori dall'ospedale

Purtroppo non ce l'ha fatta Alessandro, 53 anni, ricoverato ad Arezzo da più di due mesi per Covid. La sua famiglia gli è sempre rimasta accanto. Ogni sera infatti, la moglie e le due figlie si riunivano per un'ora fuori dall'ospedale, davanti alla vetrata della terapia intensiva dove era ricoverato l'uomo, per stare comunque insieme (Qui la notizia).

L'uomo aveva scoperto di essere positivo prima di una dialisi, il 23 febbraio scorso. Ricoverato, è stato poi trasferito in rianimazione. Oltre alle visite serali la famiglia poteva andare a trovare Alessandro anche in reparto: da dicembre scorso al San Donato è consentito l'accesso dei parenti in terapia intensiva.