Distribuzione mascherine a Cascina: calano i contagi

Prosegue la distribuzione delle mascherine nel Comune di Cascina. Come indicato dal settore protezione civile della Regione Toscana anche nel nostro territorio sono state ritirate le mascherine sottoposte a indagine dalla Guardia di Finanza, ma il servizio di consegna ai cittadini non si interrompe per le mascherine chirurgiche. Il calendario non varia e saranno distribuite mostrando la tessera sanitaria. Come già previsto potranno essere ritirate le mascherine di familiari e conoscenti avendo con sé la loro tessera sanitaria. Vanno ancora ringraziate le associazioni di volontariato che si sono impegnate sin da inizio pandemia nel sostegno ai cittadini.

A Cascina la settimana si chiude in modo positivo. Il numero di nuovi contagiati si ferma a 2 e anche la cifra di cittadini in isolamento arretra a 226 (ieri erano 236). In tutta la settimana i nuovi contagiati sono stati 77, portando il rapporto su 100mila abitanti a 172,01 (ben al di sotto della soglia di 250).

Fonte: Comune di Cascina