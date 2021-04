Alle Cerbaie con cocaina, soldi e un coltello: denunciato 60enne

Nella giornata di ieri i carabinieri di Fucecchio hanno deferito, in stato di libertà, un 60enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di modica quantità di sostanza stupefacente e per porto ingiustificato di un coltello.

Durante i quotidiani controlli nelle frazioni che riguardano anche l’area boschiva delle Cerbaie, nella via Salanova all’altezza della frazione Massarella, i militari hanno fermato e controllato l’uomo, il 60enne, del pistoiese, giunto a bordo della propria autovettura.

I militari, approfonditi i controlli, a seguito di perquisizione personale e veicolare hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4,8 grammi, oltre 1.175 euro in contanti in banconote di vario taglio ed un coltello multiuso.