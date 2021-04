Misericordia San Casciano in Val di Pesa, nasce un nuovo servizio di consulenza legale

Lo spirito animatore del volontariato, che mira sempre ad intercettare i bisogni delle persone, accomuna senza ombra di dubbio anche quei soggetti che esercitano la professione forense con entusiasmo ed animo di servizio, con un intento comune, che è quello che trova espressione soprattutto nei confronti delle categorie meno abbienti della società. Un servizio importante volto dunque a mantenere la garanzia di una tutela legale.

Ed è proprio sulla base di questi principi che viene istituito un servizio di consulenza legale per tutti gli appartenenti all’Arciconfraternita della Misericordia sancascianese e, più in generale, nei confronti di tutti coloro che tramite la Misericordia ne faranno richiesta.

Ma come si articolerà il servizio?

La consulenza si articolerà attraverso il rilascio di pareri orali nell'ambito dei vari settori del diritto, con eventuale successiva assistenza legale con applicazione di particolari tariffe ai soci effettivi, ai volontari attivi ed ai sostenitori, grazie alla convenzione stipulata con l’Arciconfraternita stessa.

In ogni caso, gli avvocati si rendono disponibili ed impegnano a ricondurre nell’ambito delle procedure del gratuito patrocinio tutte le fattispecie che ne presenteranno i requisiti previsti dalla legge.

Gli utenti potranno richiedere un appuntamento per ricevere la consulenza legale al seguente indirizzo

e-mail: consulenzalegalemisericordia@gmail.com

In conformità alle regole previste per il distanziamento sociale relative all'attuale pandemia sanitaria che coinvolge tutti quanti, si precisa che la consulenza potrà avvenire attraverso le apposite piattaforme G-suite, Zoom, Teams.

Un grande servizio per la tutela dei diritti di tutti. Entra a far parte della grande famiglia di Misericordia San Casciano in Val di Pesa. Dona il tuo 5 per mille!

Fonte: Misericordia San Casciano in Val di Pesa