Ritornare a scuola al tempo del covid, la videoconferenza del Rotary con le esperte

Chiari, interessanti e anche incoraggianti gli argomenti che le 3 relatrici hanno trasmesso ieri sera nella video conferenza organizzata dal Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A.

Il problema dei trasporti continua ad essere un punto dolente e richiede un intervento netto per poter salvaguardare, in maniera efficace, i bambini e tutta la popolazione. Importanti, da tutti i punti di vista, le riaperture però facendo molta attenzione ai comportamenti che Ognuno deve tenere per salvaguardare se stesso e gli altri. I vaccini un’importantissima arma che permette non solo un’autodifesa ma anche la difesa degli altri, prima si riesce a coprire l’intera popolazione e meglio è per tutti.

Prima della chiusura della teleconferenza da parte della presidente del Club Monica De Crescenzo diverse domande sono state rivolte alle Relatrici e tutte con l’evidente ricerca di ulteriori incoraggiamenti per la necessità, presente in Ognuno, di ritornare ad una Vita normale.

SARA GANDINI Epidemiologa e Biostatista

Laurea in Statistica presso l'Università degli Studi di Bologna con 110 e lode; Master in Biometria presso l'Università di Reading (UK); Dottorato di ricerca in Epidemiologia presso l'Università di Birmingham (Public Health). Direttrice (Group leader) dell’unità "Molecular and Pharmaco-Epidemiology" presso il dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO); Docente dell’European School of Molecular Medicine di Milano (SEMM); Professoressa a contratto di statistica medica presso l'Università Statale di Milano. Autrice di più di 200 articoli su riviste nazionali ed internazionali

MARIA LUISA IANNUZZO Medico legale

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino; Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l'Università degli Studi di Torino; Master in Scienze Forensi presso l'Università degli Studi e RIS di Parma Medico Specialista Ambulatoriale interno della AULSS9 di Verona; Presidente Commissioni Medico Legali della AULSS9 di Verona; Referente Sorveglianza Sanitaria Casa Circondariale della AULSS9 di Verona; Componente della Commissione Medica Locale Parenti della AULSS9 di Verona; Medico CTU e Perito presso la Procura della Repubblica e Tribunale Civile e Penale di Torino, Mondovì, Novara, Verona, Belluno e Rovigo.

CLEMENTINA SASSO Astrofisica

Laurea in fisica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; Dottorato di ricerca al Max Planck Institute for Solar System Research di Goettingen (Germania) Ricercatrice in astrofisica all’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF-OACN); Co-Investigator del coronografo Metis, parte della strumentazione scientifica a bordo della missione ESA/NASA Solar Orbiter e responsabile del software di planning e della comunicazione; Co-Chair del Modelling and Data Analysis Working Group (MADAWG), istituito dall'ESA per la missione Solar Orbiter e Portavoce dell'ESA per la stessa missione. Autrice di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste con referee e non, nel campo di ricerca della fisica solare e stellare. Da marzo 2020 segue l’andamento del contagio in Italia per la rivista Fanpage.it e diverse trasmissioni televisive.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno