I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti per incidente stradale in Comune di Quarrata, località Valenzatico, in Via Vecchia Fiorentina primo tronco. Due le persone rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo della vettura coinvolta che sono stati estratte dal personale VF per poi essere affidate al personale sanitario presente del 118.